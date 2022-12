"Einige Volkwirtschaften werden stärker betroffen sein als andere. Insgesamt glauben wir aber, dass es sich bei diesem weltweiten Abschwung nur um eine temporäre Schwächephase handeln wird. Wir gehen davon aus, dass die Inflation in der ersten Jahreshälfte 2023 nachlässt und die Zentralbanken eine Zinspause einlegen. In der Folge sollte sich die Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf erholen und wieder mehr Fahrt aufnehmen, auch wenn das Wachstum vermutlich weiter unter Trend bleiben wird", erklärt Henning Stein, Global Head of Thought Leadership and Market Strategy des US-Vermögensverwalters.