Schwieriges 2022

Impact-Equity-Fonds standen in diesem Jahr einer Reihe von Herausforderungen gegenüber. Angesichts steigender Inflation und absehbarer Zinserhöhungen durch die Zentralbanken haben sich viele Anleger von wachstumsstarken Aktien abgewandt. Stattdessen beobachtet M&G Investments, dass Rohstoffe und vermeintliche Value-Aktien stärker nachgefragt wurden. Beide sind in Impact-Fonds in der Regel nicht vertreten.