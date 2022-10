Vor seinem Engagement bei Kendris sammelte Marcel Minger seine internationale Berufserfahrung während fünf Jahren bei Credit Suisse Trust, wo er in der Buchhaltung und Verwaltung tätig war, und anschliessend während zehn Jahren bei HSBC Trust Company, wo er ein Team und Kundenbeziehungen hauptsächlich aus dem globalen südasiatischen Diasporamarkt leitete. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft, ist vollumfänglich TEP-qualifiziert und bringt über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Trust- und Unternehmenswelt mit.