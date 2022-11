Nachhaltige Fonds verzeichnen Kapitalzuflüsse, aus dem deutlich grösseren Markt der traditionellen Fonds fliesst in diesem Jahr Geld ab. (Bild: Shutterstock.com/3rdtimeluckystudio)

Das Angebot nachhaltiger Publikumsfonds in der Schweiz ist in den zwölf Monaten per Ende Juni 2022 verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 1’289 auf 1’858 Fonds gewachsen. Das entspricht einem markanten Plus von 44%. Eine Steigerung um 23% oder CHF 181 Mrd. auf 956 Mrd. verzeichnen auch die darin investierten Vermögen.