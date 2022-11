Erfahrungsgemäss könne der letzte Abschnitt eines steilen Anstiegs zum Gipfel besonders schwierig sein. An den Finanzmärkten kommt es dabei oft zu Übertreibungen. Dies bedeutet laut Colin Graham, Head of Multi Asset Strategies and Co-Head of Sustainable Multi Asset Solutions, weiteres Ungemach, «wenn sich Erschöpfung und eine Stimmung der Kapitulation breitmachen. Doch letztlich werden sich die Aussichten wieder verbessern.»