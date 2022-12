Laura Jockers neu Global Head of ESG bei M&G Real Estate. (Bild zvg) Laura Jockers neu Global Head of ESG bei M&G Real Estate. (Bild zvg) Laura Jockers neu Global Head of ESG bei M&G Real Estate. (Bild zvg)

In ihrer neuen Funktion wird Laura Jockers mit den globalen Teams von M&G Real Estate zusammenarbeiten, um die Umsetzung der ESG-Strategie voranzutreiben, den aktuellen Ansatz der M&G-Fonds im Hinblick auf Netto-Null-Ziele zu verbessern und sicherzustellen, dass das Unternehmen seine GRESB-Ziele (Global ESG Benchmark for Real Estate) weiter steigert. M&G Real Estate hat 80 % seiner Ziele für 2025 bereits erreicht und die Hälfte seines weltweiten Immobilienportfolios – bemessen am Wert – als grün zertifizieren lassen. Diese Leistung wurde kürzlich durch die GRESB-Ergebnisse für 2022 gewürdigt, bei denen die Portfoliostrategien des Unternehmens zu den besten der Welt gehörten.