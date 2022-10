Der unverantwortliche Policy-Mix Grossbritanniens hat einen finanziellen Sturm ausgelöst. (Foto Ruth Swan/ Shutterstock)

Liz Truss nahm am Montag die Steuererleichterungen für die Reichen in Grossbritannien zwar zurück, die Auswirkungen ihres am vergangenen Freitag überraschend angekündigten Mini-Haushalt sind dennoch gravierend. "Die Bank of England, die sich beim letzten Meeting für eine Anhebung um nur 50 Basispunkte entschieden hatte, könnte nun gezwungen sein, die Zinsen in Schritten von 100 Basispunkten anzuheben, wenn die Regierung ihren Finanzplan nicht überarbeitet", sagt Axel Botte, Global Strategist bei Ostrum Asset Management, einer Tochtergesellschaft von Natixis. In der Zwischenzeit ist die Bank of England gezwungen, den Markt für britische Staatsanleihen (Gilt) zu stabilisieren, der von extremer Volatilität mit täglichen Renditeschwankungen von mehr als 50 Basispunkten bei 30-jährigen britischen Anleihen geprägt ist. Der Beginn des Bilanzabbaus wurde um einen Monat verschoben, und es wurde ein Rahmen von 65 Mrd. GBP für den Ankauf von britischen Staatsanleihen angekündigt, der 13 Tage lang zur Verfügung steht.