Einsatzmöglichkeiten und Anlagechancen sieht Columbia Threadneedle vor allem in Bereichen, in denen rasche Fortschritte bei der Elektrifizierung kaum möglich erscheinen, so in der der Düngemittelherstellung, der Stahlproduktion, in der Luftfahrt, der längerfristigen Energiespeicherung und im Schwerverkehr. "Wir sehen insbesondere Chancen im Bereich der Düngemittelproduktion, da diese stark mit dem Gaspreis korreliert und die grössten Erzeuger Ukraine und Russland kriegsbedingt weniger liefern", betont Expertin Luna.