Die USA geben den Takt vor. Ein Ende des Zinsanstiegs ist nicht in Sicht und so auch nicht die Wende am Aktienmarkt. (Bild: Shutterstock.com/Marek Masik)

Im Vergleich zu allen anderen grossen Zentralbanken ist die Geldpolitik der US-Notenbank mit grossem Abstand am restriktivsten. "Das Risiko steht damit klar im Raum, dass die Fed-Politik eine Rezession in den USA auslöst, damit auch andere Länder belastet und den globalen Finanzsektor stark unter Druck setzt", erklärt LUKB-Stratege Thomas Härter in einem Marktupdate. Dieses Risiko sollte nicht dramatisiert, aber auch nicht vernachlässigt werden.