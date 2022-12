«Eine stagnierende absolute Performance in Rezessionsphasen zeigt: In der Vergangenheit erzielten CTAs in Zeiten von Rezessionen positive Erträge und konnten mit einer Anleihenallokation mithalten. Dabei waren sie beständiger als Gold.» Das Edelmetall zeigte überraschenderweise in mehreren dieser Phasen Verluste. Insofern lässt sich sehr wohl infrage stellen, ob sein Ruf als «sicherer Hafen» noch gerechtfertigt ist. Doch dies ist nur ein Randergebnis dieser Analyse. Ziel war es, die historische Funktion einer CTA-Allokation in einem diversifizierten Portfolio zu untersuchen. Hier bietet sich ein interessantes Bild.