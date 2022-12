Manuel Amman hat sich auch in der Öffentlichkeit als fundierter Bankenfachmann einen Namen gemacht. (Bild: PD) Manuel Amman hat sich auch in der Öffentlichkeit als fundierter Bankenfachmann einen Namen gemacht. (Bild: PD) Manuel Amman hat sich auch in der Öffentlichkeit als fundierter Bankenfachmann einen Namen gemacht. (Bild: PD)

Manuel Ammann ist Gründer und seit 2004 akademischer Programmleiter des Masterprogramms Banking and Finance (MBF-HSG) sowie seit 2003 Direktor am Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen (s/bf-HSG). Von 2015 bis 2019 war er Dean der School of Finance (SoF-HSG) und seit 2022 ist er akademischer Direktor des Center for Financial Services Innovation (FSI-HSG). Zudem war er im Verlauf seiner bisherigen Tätigkeiten an der HSG in zahlreichen universitären Kommissionen in der Selbstverwaltung aktiv.