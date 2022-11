Die extreme Konzentration auf so wenige Aktien an der Spitze des Index spiegelte jedoch auch die verzerrende Wirkung wider, die umfangreiche Mittelzuflüsse in passive Anlageinstrumente haben können. «Da mehr Geld in die grössten Unternehmen fliesst, kann eine Spirale entstehen, die sich immer weiter dreht – der Index ist zunehmend konzentriert, da die grössten Aktien unablässig wachsen. In diesem Szenario ist das Momentum wichtiger als die Performance der Unternehmen selbst und entwickelt sich zum entscheidenden Faktor für die Anlagerenditen, kommentiert Josh Nelson, Head of US Equity, bei T. Rowe Price.