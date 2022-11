China fokussiere sich weiterhin auf eine Eindämmung der Pandemie, während sich der Immobiliensektor nach wie vor nicht vollständig erholt habe. In der Eurozone wiesen erste Anzeichen darauf hin, dass die Wirtschaft bereits am Schrumpfen sei. Grund dafür sei einerseits der Krieg in der Ukraine und die daraus folgenden Verwerfungen im Energiebereich. Aber auch die gestraffte Geldpolitik sowie die geschwächte Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen drückten auf das Wachstum.