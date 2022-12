Die Erfahrung zeige, dass sich Immobilien in den Jahren nach einer Rezession in der Regel gut entwickeln. «Die Art der Vermögenswerte, aus denen sich die Portfolios in bestimmten Märkten zusammensetzen, wird sich immer wieder ändern. Aber die zugrundeliegenden Indikatoren für ein erneutes Wachstum und eine entsprechende Wertentwicklung werden stark bleiben. Auch in Multi-Asset-Portfolios werden Immobilien weiterhin eine wichtige Rolle spielen», ist Pellicer überzeugt.