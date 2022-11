Am stärksten stiegen die Angebotsmieten (Mieten für ausgeschriebene Wohnungen) in der Grossregion Zürich (+3,7%) und der Zentralschweiz (+3,8%). In der Ostschweiz (+0,6%), im Mittelland und in der Genferseeregion (je +0,4%) waren die Anstiege leicht, in der Nordwestschweiz (-0,6%) und im Tessin (-2,9%) sanken die Mieten leicht.