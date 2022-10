Rishi Sunak versteht als ehemaliger Investmentbanker, wie Finanzmärkte funktionieren. (Bild: Shutterstock.com/Shag 7799).

Dem smarten 42-Jährigen dürfte bei seiner Kandidatur, die am Schluss die einzige war, zugute gekommen sein, dass er im Sommer vor exakt jenem Finanzchaos gewarnt hatte, das die abgetretene Premierministerin in ihrer kurzen Amtszeit mit ihrer Wirtschaftspolitik angerichtet hat. Tiefere Steuern ohne Kompensation, sondern im Gegenteil weiter wachsende Staatsverschuldung in einer Zeit, in der die Inflation aus dem Ruder gelaufen ist, eine Rezession sich ankündigt und ein Zinsschock Pensionskassen an den Rand der Verzweiflung getrieben hat.