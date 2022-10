"Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie auf dem internationalen Markt dabei, unsere Aktivitäten noch weiter auszubauen“, sagt Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales bei Moventum. Dies sei notwendig, weil das Geschäft immer stärker international ausgerichtet sei. "Moventum ist dabei in der optimalen Lage, aus Luxemburg als einem hochregulierten Finanzzentrum in der EU heraus Kunden in so gut wie allen Staaten weltweit betreuen zu können“, so Pál.