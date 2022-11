Mit der Transaktion und dem geplanten Verkauf anderer Portfolio-Vermögenswerte an Drittinvestoren will die Credit Suisse ihre SPG-Vermögenswerte von 75 Mrd. US-Dollar auf rund 20 Mrd. reduzieren. Alle Transaktionen in diesem Zusammenhang sollen voraussichtlich bis Mitte 2023 abgeschlossen sein. Das führe zu einer Freisetzung von risikogewichteten Aktiven (RWA) von bis zu rund 10 Mrd. US-Dollar, zitiert die Nachrichtenagentur awp aus der Mitteilung.



Auch die bei der CS verbleibenden SPG-Vermögenswerte von rund 20 Mrd. US-Dollar würden von Apollo mit einer voraussichtlichen Laufzeit von fünf Jahren verwaltet. Die daraus resultierenden Erträge sollen der Grossbank zur Unterstützung des Ausstiegs aus dem SPG-Geschäft dienen.