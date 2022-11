PGIM, das globale Investmentmanagement-Unternehmen von Prudential Financial Inc. erweitert das Diversity, Equity and Inclusion-Team (DEI) mit der Ernennung von Natalie Gill zur Vice President of DEI Strategy and Industry Engagement. Natalie Gill ist in London tätig und berichtet ab sofort an Kathy Sayko, PGIMs Chief DEI Officer.

30.11.2022 22:33