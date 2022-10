Cecilia Fryklöf verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Nachhaltigkeit und ESG sowie über fundierte Kenntnisse des Ansatzes von Nordea AM, da sie seit über 15 Jahren bei Nordea tätig ist. Cecilia Fryklöf begann ihre Karriere bei Nordea Markets im Jahr 2007, wo sie verschiedene Positionen innehatte, bevor sie 2018 als Business Area Lead zu Asset & Wealth Management wechselte, wo sie an der Nachhaltigkeitsstrategie und ESG-Regulierung von Nordea Life and Pensions arbeitete.