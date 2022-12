Davor arbeitete er bei UBS Wealth Management als Managing Director für Multi Family Offices (2011-2015) und bei UBS Corporate & Institutional Clients als Leiter Westeuropa für Banken und regulierte Brokers (2007-2011). Daniel war seit 2002 Regional Manager & Client Relationship Director für Banken in CHE & LIE bei der UBS Investment Bank. Davor war er Leiter des Intermediärgeschäfts Securities und eines der Gründungsmitglieder der globalen Initiative "UBS. The Bank for Banks" innerhalb des Aktienhandels von UBS Warburg in der Schweiz. Zuvor war er in verschiedenen Positionen im Bereich Global Trade Finance bei Warburg Dillon Read tätig, u.a. als Business Development Manager für den Nahen und Mittleren Osten (1996-1999) von der Schweiz aus sowie in einer früheren Position beim SBV (Schweizerischer Bankverein) Warburg New York (1991-1996) für Lateinamerika.