Für Anleger bietet die Transformation von einer linearen zu einer zirkulären Wirtschaft enorme Chancen. (Bild: shutterstocks / Miha Creative)

In diesem Jahr „feierte“ die Erde den Earth Overshoot Day am 28. Juli. Unsere Wirtschaft verbrauchte also allein in den ersten sieben Monaten so viel von unseren weltweiten natürlichen Ressourcen wie in einem ganzen Jahr wieder aufgefüllt werden kann. Dieses Datum tritt jedes Jahr früher ein. Bis 2050 werden wir drei Erden pro Jahr verbrauchen. Höchste Zeit, diesen Trend zu stoppen. Als eine schlagkräftige Bremse hierfür gilt die Kreislaufwirtschaft.