Die Notenbanken dürften diesmal etwas weniger hoch zielen, nachdem der Inflation die Spitze gebrochen zu sein scheint. (Bild: Shutterstock.com/eamesBot)

An den Anlagemärkten wird es vor Ende des Jahres nochmals spannend: Am Dienstag sind die neuen Zahlen zur US-Inflation fällig, am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die weitere Zinspolitik. Damit reihen sich zwei kursrelevanteste Ereignisse unmittelbar aneinander. Am Donnerstag befinden die Bank von England und die Schweizerische Nationalbank über ihren geldpolitischen Kurs, gefolgt am Nachmittag des gleichen Tages von der Europäischen Zentralbank.