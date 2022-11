Drohende Lohn-Preis-Spirale

Ob sich die Inflation aber nachhaltig deutlich über dem Zwei-Prozent-Ziel der Notenbanken etablieren könne, hänge vor allem von der Entwicklung der Löhne und Einkommen ab, so der Vermögensverwalter. In fast allen grossen Volkswirtschaften gebe es derzeit einen akuten Engpass an Arbeitskräften, der sowohl den Niedriglohnsektor als auch höher qualifizierte Bereiche betreffe. Ausserdem würde sich die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in vielen Volkswirtschaften demographiebedingt zukünftig stark reduzieren. Inwieweit es gelingen könne, diese strukturelle Entwicklung durch Produktivitätsfortschritte aufzufangen, bleibe abzuwarten. Laut Flossbach dürften in den nächsten Lohnrunden angesichts der jüngsten Reallohnverluste jedoch keine grosse Zurückhaltung der Gewerkschaften zu erwarten sein.