Die Gesamtinflation ist derzeit relativ niedrig, was jedoch in erster Linie auf die im letzten Sommer eingeführten Steuersenkungen für Energieprodukte zurückzuführen ist. Auch die nicht administrierten Preise haben sich dank der restriktiven Geldpolitik verlangsamt. Aber die Kerninflation, so Larose, liegt immer noch auf einem hohen Niveau, "was in Anbetracht der Tatsache, dass der Straffungszyklus nun zu Ende ist, Anlass zur Sorge gibt."