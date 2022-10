"In diesem komplexen Marktumfeld bleibt unsere Positionierung defensiv. Obligationen stufen wir insgesamt leicht attraktiver ein als vor einem Quartal", so Rühl. Die Renditen der langfristigen Anleihen sind in den vergangenen zwei Monaten stark gestiegen und dürften nur noch leicht avancieren. "Die Liquidität haben wir im Gegenzug untergewichtet", meint der CIO weiter. Bargeld leide am stärksten unter der Inflation und ist ertragsarm. Gold eigne sich weiterhin als Absicherung gegen Extremrisiken und zur Portfoliodiversifikation. "Bei den Aktien bleiben wir insgesamt neutral, wobei wir Schweizer Aktien über- und europäische Aktien untergewichten", sagt Rühl abschliessend.