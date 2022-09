Arbeitsmarkt treibt Lohn-Preis-Spirale an

"Die angespannte Lage am Arbeitsmarkt – mit Arbeitslosenquoten auf oder in der Nähe eines 20-Jahrestief n vielen Ländern – treiben die Löhne in die Höhe und tragen dazu bei, den Verlust von Kaufkraft und Wachstum zu mildern, tragen aber auch zu einer breit angelegten Inflation bei", so die Analyse. "Das Lohnwachstum hat sich in vielen Ländern verstärkt, insbesondere in den Vereinigten Staaten, Kanada und dem Vereinigten Königreich, aber noch nicht im Euroraum."