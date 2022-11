Cloudflight beschäftigt rund 1000 IT-Strategen, Softwareentwickler, Data Scientists und Cloud-Spezialisten und besitzt 19 Niederlassungen in Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Polen und Rumänien. Das Unternehmen sieht sich gut positioniert, um vom zukünftigen Wachstum in den Märkten für digitale Transformationsdienste und Cloud Computing zu profitieren. Angetrieben wird der Sektor durch den beschleunigten Übergang zur Digitalisierung, schnelle Investitionen in kundenorientierte Produkte, die Modernisierung der Technologieinfrastruktur und die zunehmende Abhängigkeit von ausgelagerten Talenten.