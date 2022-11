China und Europa werden stärker leiden als die USA, meint BNY Mellon Investment Management. (Bild: Shutterstock.com/Sean Pavone)

Eine ganze Reihe von Problemen beschäftigt die Weltwirtschaft. Drei davon stechen besonders hervor. Erstens die anhaltende Energiekrise, die durch Russlands Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde und die nun zu Beginn des Winters für hohe Erdgas- und Strompreise sorgt. Zweitens die erhöhte Kerninflation (ohne Energie und Nahrungsmittel), die durch angespannte Arbeitsmärkte und steigende Löhne verstärkt wird. Und drittens die Situation in China, wo Immobilienkrise und Null-Covid-Politik erheblich auf der Konjunktur lasten.



Jedes dieser drei Hauptprobleme trifft die grossen Wirtschaftsräume unterschiedlich. Die Energiekrise ist in erster Linie ein europäisches Problem – hier ist die Abhängigkeit von Erdgas von ausserhalb des Kontinents am grössten. Die Kerninflation wiederum ist in den USA das grösste Erschwernis und entsprechend schwierig in den Griff zu kriegen. Die US-Notenbank steckt Fed steckt laut BNY Mellon-Chefökonom Shamik Dhar noch immer mitten in der Aufhol- resp. Kampfphase.