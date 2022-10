Robeco Schweiz verstärkt Geschäftsleitung mit Rachel Whittaker

Rachel Whittaker verstärkt per sofort die Geschäftsleitung von Robeco Schweiz, der bislang David Hrdina, Vorsitzender der Geschäftsführung und Business Manager Switzerland, und Sandra Cafazzo, Head of Sales and Marketing Switzerland, angehören. Whittaker arbeitet in der Niederlassung Zürich, ist seit mehr als 20 Jahren in der Investmentbranche

tätig und seit 2007 auf Sustainable Investing (SI) spezialisiert.