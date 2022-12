Rolf Kohler wechselt von der LGT zu Lombard Odier. (Bild zvg) Rolf Kohler wechselt von der LGT zu Lombard Odier. (Bild zvg) Rolf Kohler wechselt von der LGT zu Lombard Odier. (Bild zvg)

Rolf Kohler bringe langjährige Erfahrung im Geschäft mit institutionellen und Privatkunden mit, heisst es in einer Mitteilung. Zuletzt hat er während sechs Jahren für die LGT Bank in Vaduz gearbeitet und dort das Geschäft mit reichen und sehr reichen Schweizer Privatkunden aufgebaut und betreut. Davor war er bei der Credit Suisse im Geschäft mit institutionellen Kunden tätig. Mit Kohler habe die Bank eine substanzielle Verstärkung für das Inlandgeschäft in Zürich gefunden, sagte Andreas Arni, Leiter Markt Schweiz.