Die Renditen von Investment Grade Anleihen sind so attraktiv wie seit zehn Jahren nicht mehr (Foto Immersion Imagery/Shutterstock)

"Der Zeitpunkt für den Einstieg in den Anleihenmarkt ist unseres Erachtens günstig, denn die Renditen für Investment-Grade-Anleihen waren das letzte Mal vor über zehn Jahren so hoch wie heute, wobei die Lage in der Eurozone damals sehr angespannt war", sagt Emmanuel Petit, Leiter Bondmanagment bei Rothschild & Co Asset Management. Die Buy-and-Hold-Strategie des neuen R-co Target 2018 IG Laufzeitfonds biete mehr Klarheit in Bezug auf die Endfälligkeitsrendite als ein klassischer Fonds und will von den erneut attraktiven Renditen von Emittenten mit dem geringsten Risiko profitieren.