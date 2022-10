In einem unsicheren Umfeld zählt ein flexibler und diversifizierter Ansatz. Bei festverzinslichen Wertpapieren muss man also Duration, Kreditrisiko und Währungsengagement an sich rasch verändernde makroökonomische Situationen anpassen können. In diesem Umfeld ist es wichtig, in eine breite Palette festverzinslicher Titel zu investieren. Dazu gehören klassische Staats- und Unternehmensanleihen sowie Instrumente, die für ein inflationäres Umfeld besser gerüstet sein sollten – etwa inflationsgebundene Anleihen und variabel verzinste Anleihen bzw. Floater (Floating Rate Notes).