Zwar ist in seinen Augen die markante Verschlechterung des amerikanischen Immobilienmarktes kein systemisches Risiko wie im Jahr 2008; ganz spurlos werde sie an den USA allerdings nicht vorbeigehen. "Der starke Anstieg der monatlichen Raten von variabel verzinslichen Krediten ist bereits eine grosse Belastung für die Privathaushalte, was im Übrigen auch in vielen anderen Ländern wie Grossbritannien oder den Niederlanden der Fall ist."