Die Umfrageergebnisse deuten auf eine leicht unterdurchschnittliche M&A-Aktivität hin – 31% der Befragten erwarten in den kommenden Monaten eine hohe oder eher hohe Transaktionsaktivität in ihrer Branche. Gemäss René Steiner, Managing Partner bei FIDES Business Partner, ist das in erster Linie auf Unsicherheiten betreffend die Lieferketten, hohe Energiekosten, Inflation und wenig politische Unterstützung für den Industriestandort Schweiz zurückzuführen.