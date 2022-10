Demnach gibt es in der Schweiz acht Fremdkapital-Segmente, bei welchen Transaktionen über Online-Plattformen abgewickelt werden. Hypothekar-Kredite für selbstbewohnte und teilweise auch für Renditeimmobilien können von professionellen Investoren über Plattformen finanziert werden; Kredite an öffentlich-rechtliche Körperschaften (OERK). Dies sind zum Beispiel Gemeinden, Städte und Kantone, aber auch staatsnahe Betriebe (Spitäler, etc.); Kredite an mittelgrosse und grosse Unternehmen; Öffentliche Anleihen; Geldmarkt-Transaktionen mit maximalen Laufzeiten von einem Jahr; Konsumkredite an Privatpersonen; Immobilienkredite zur kurfristigen Finanzierung sowie KMU-Kredite.