Bankdarlehen werden üblicherweise an Non-Investment-Grade-Unternehmen gewährt, also an Unternehmen mit einem Bonitätsrating von BB+ und tiefer. Im Vergleich zu anderen Non-Investment-Grade-Investitionen profitieren SSL von umfassenden Massnahmen zur Kreditrisikominderung, die den Gläubigern Schutz bei einem Kreditausfall garantieren.