Der Kursverfall am Anleihemarkt war so dramatisch, dass in diesem Jahr in einem klassischen globalen Mischportfolio mit je 50% Aktien und Obligationen erstmals die festverzinslichen Papiere einen grösseren Anteil an den Gesamtverlusten hatten als Aktien (vgl. Chart). Die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen zum Beispiel stiegen in etwas mehr als einem Jahr von minus 0,5 auf 2,25%, und entsprechend tief fiel der Preis.