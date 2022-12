Die Zürich Anlagestiftung bietet verschiedene Infrastruktur-Anlagelösungen an. (Bild: zvg) Die Zürich Anlagestiftung bietet verschiedene Infrastruktur-Anlagelösungen an. (Bild: zvg) Die Zürich Anlagestiftung bietet verschiedene Infrastruktur-Anlagelösungen an. (Bild: zvg)

Sie planen, in den Bereich Infrastruktur einzusteigen? Dann sollten Sie zuvor einige grundlegende Gedanken machen. Eine fundamentale Frage ist, ob das Geld in bereits bestehende und operative Anlagen (Brownfield) investiert werden soll oder aber in Infrastrukturanlagen, die sich noch in der Aufbauphase befinden (Greenfield). Einlagen in direkte Fonds sind ebenso möglich wie eine direkte Beteiligung an einem Unternehmen in Form eines Co-Investments. Darüber hinaus spielt auch die optimale Struktur des Investments eine wichtige Rolle. Lange dominierten Closed-End-Strukturen mit definierten Investment- und Realisierungsperioden den Markt. Jetzt gewinnen aber Open-End-Strukturen ohne fixe Laufzeiten zunehmend an Bedeutung. Diese Open-End-Anlagelösungen sind auch als Evergreen-Strukturen bekannt.