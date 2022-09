Francesco Saraceno, Wirtschaftsprofessor an der Luiss-Universität in Rom und an der Sciences Po in Paris, hatte schon vor dem Wahlsonntag zur Mässigung gemahnt: Die Programme der Parteien seien nichts als "Märchen" und müssten schon bald nach der Wahl weitgehend wieder ad acta gelegt werden. Er sehe wenig Gefahr für einen Zusammenbruch an den Finanzmärkte, sagte er gegenüber den deutschen Sender ntv. "Ich denke, es wird eine kurze negative Reaktion geben. Aber dann wird klar werden, dass die neue Regierung sehr wenig an den öffentlichen Finanzen ändern wird, und die Märkte werden sich beruhigen."