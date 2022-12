Zwar steht gemäss Swiss Life AM 2023 eine Rezession an, aber immerhin dürfte die Planungssicherheit für Investoren steigen. (Foto zvg) Zwar steht gemäss Swiss Life AM 2023 eine Rezession an, aber immerhin dürfte die Planungssicherheit für Investoren steigen. (Foto zvg) Zwar steht gemäss Swiss Life AM 2023 eine Rezession an, aber immerhin dürfte die Planungssicherheit für Investoren steigen. (Foto zvg)

Der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 sorgte für einen Anstieg der geopolitischen Unsicherheiten, wie er in der Weltgeschichte letztmals in den sechziger Jahren des vorigen Jahrhunderts zu konstatieren war. Aufgrund der bedrohten Energieversorgung Europas erhöhten sich die Energiepreise stark, was den bereits zuvor beobachteten Anstieg der Inflationsraten nochmals beschleunigte. Bis zum Ende des Jahres kletterte die Inflationsrate in mehreren Ländern Europas auf zweistellige Prozentwerte. Als Folge davon markierte der Ukrainekrieg auch eine Zeitenwende in der Geldpolitik. Keiner der Zinserhöhungszyklen der jüngeren Vergangen vollzog sich so rasch wie die Normalisierung der Geldpolitik im zu Ende gegangenen Jahr. Diese Zeitenwende zog eine Zinswende nach sich. "Die höheren Finanzierungskosten lassen in Kombination mit dem Anstieg der Energiekosten zum Jahreswechsel eine Rezession zum wahrscheinlichsten Szenario für 2023 werden", schreibt Swiss Life Asset Managers in ihrem Ausblick für 2023. Trotz dieser eingetrübten Aussichten dürfte das kommende Jahr eine erhöhte Planungssicherheit in drei Punkten für die Investoren bringen: