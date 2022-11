Vor allem das ausländische Fee-Geschäft floriert. Der internationale Bereich verbuchte eine Zunahme der Gebührenerträge um 15% auf CHF 272 Mio., zusätzlich unterstützt durch eine Akquisition, wie der Versicherer mitteilt. In Deutschland stiegen die Fee-Erträge um 8%, in Frankreich um 9%. In der Schweiz blieb das Geschäft stabil.