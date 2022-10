Damit bewegt sich die Inflation in der Schweiz im internationalen Vergleich noch niedriger als im Vormonat. Die Teuerung in der Eurozone war im September auf 10% hochgeschnellt und damit so hoch wie noch nie seit Einführung der Gemeinschaftswährung (zuerst als Buchgeld) 1999. Auch in Deutschland wurde für September eine seit langem nicht mehr gesehene Teuerung von über 10% gemeldet. In den USA betrug die Inflation im August 8,3%.