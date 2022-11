Genauso sieht das Fabiana Fedeli, Chief Investment Officer Equities and Multi-Asset. Sie stimmt zu, dass die Zentralbanken nur "stumpfe Werkzeuge" zur Inflationsbekämpfung haben – und weist darauf hin, dass keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Fedeli meint, dass die Zinserhöhungen in den USA wirksamer sind als in Europa. Denn in den USA wird die Inflation stärker durch innere Ursachen getrieben als in Europa.