Die UBS hat den Immobilienfonds UBS (CH) Property Fund – Europe an der SIX Swiss Exchange kotiert. Der europäische Immobilienmarkt eigne sich aufgrund der niedrigen Korrelation zur Schweiz als Diversifikation, verkündet die Bank. Die Immobilienzyklen in den europäischen Märkten würden oft unabhängig voneinander verlaufen.

10.11.2022 22:33