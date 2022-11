Die 2,33% vorrangige unbesicherte Anleihe der UBS kann sowohl digital als auch traditionell gehandelt werden. (Bild: Shutterstock.com/Peshkova)

Die Anleihe von UBS ist rein digital und wird auf der Blockchain-basierten Plattform von SIX Digital Exchange (SDX) emittiert. Kotiert und gehandelt wird sie sowohl auf der SDX-Plattform als auch klassisch an der SIX Swiss Exchange (SIX). Die 2,33%-Obligation im Volumen von CHF 375 Mio. (ISIN: CH1228837865) ist eine Premiere: Es handelt sich um die weltweit erste öffentliche Benchmark-Anleihe, auf die Anleger sowohl in digitalen als auch in traditionellen Märkten zugreifen können.