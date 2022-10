"Innerhalb der börsenkotierten Aktienmärkte sehen wir enorme Möglichkeiten, Kapital in Unternehmen zu investieren, die an der Spitze einer integrativen grünen Wirtschaft stehen. Die Möglichkeiten, die sich aus gezielten Investitionen zur Erreichung der für 2030 angestrebten UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung ergeben, sind beispiellos", erklärt er. Pro Jahr könnten bis dahin mithilfe nachhaltiger Geschäftspraktiken mindestens 12 Bio. US-Dollar an neuem Marktwert freigesetzt werden.