Märkte haben nach Zwischenwahlen stark zugelegt

Der Silberstreif am Horizont für Anleger sei, dass sich die Märkte in den Folgemonaten in der Regel kräftig erholen würden. Ausserdem sei die Rallye, die oft kurz vor dem Wahltag einsetze, nicht nur eine kurzfristige Erscheinung. "Überdurchschnittliche Renditen sind typisch für das gesamte Jahr nach dem Wahlzyklus", so Miller. Seit 1950 hat die durchschnittliche Einjahresrendite nach einer Zwischenwahl bei 15% gelegen. Das ist mehr als das Doppelte der Rendite aller anderen Jahre in einem ähnlichen Zeitraum.