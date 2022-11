Wahlen haben zwar das Potenzial, kurzfristig für Volatilität an den Märkten zu sorgen, aber in der Vergangenheit waren die Auswirkungen relativ kurzlebig. Vor allem in diesem Jahr dürften die US-Wahlen die Märkte kaum beeinflussen, da Inflation, die Fed und zunehmend auch Wachstums- und Rezessionsängste weiterhin die Hauptantriebskräfte der Märkte sind, sagt Garrett Melson von Natixis.

08.11.2022 22:33