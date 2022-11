Kalt geduscht: Kryptowährungen leiden schwer unter dem FTX-Kollaps. (Bild: Shutterstock.com/pixieme)

"Bitcoin und überhaupt Kryptowährungen sind das neue Gold." Der Slogan machte vor gut einem Jahr, als weltweit die Inlfationsraten in die Höhe schnellten, nicht nur unter Kryptofans, sondern auch in breiten Kreisen des Finanzpublikums die Runde und wurde heftig diskutiert. Kryptowährungen als Diversfikation und Sicherheit gegen Kursabstürze an den traditionellen Märkten, so wie es in früheren Krisen dem Gold zugedacht war. Diese Rolle sollten jetzt die Kryptos übernehmen.